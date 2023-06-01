Полузащитник «Акрона» Салтыков — об игре против «Спартака»: «Что мне, испугаться надо было?»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался об игре со «Спартаком» (2:1) в FONBET Кубке России.

«Мне показалось, что против команд РПЛ мне играть гораздо легче. Они играют максимально открыто по сравнению с командами ФНЛ, которые закрываются в «автобус» и отбиваются всю игру. Игроки «Спартака» могли предполагать, что один в один у нас никто обыгрывать не умеет, поэтому не страховали друг друга. Я вообще ничего боюсь. Да, передо мной «Спартак», ну и что? Что мне, испугаться надо было? Я люблю обыгрывать, а тут мне позволяют это делать. Я поймал кураж, отсюда у меня все и получалось«, — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше FONBET Кубка России «Акрон» дошел до первого этапа финала Пути регионов, в котором уступил «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). По пути к этой стадии тольяттинцы также обыграли «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).