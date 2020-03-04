Полиция перед матчем «Спартак» — ЦСКА заставляет подписывать болельщиков предостережение
18:39
Полиция перед матчем 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА выцепляют болельщиков в атрибутике и добровольно-принудительно заставляют их заполнять и подписывать «Предостережение о недопустимости нарушения закона», информирует Telegram-канал Ofnews.
Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». Как отмечается, в основном полиция подходит к молодым людям (даже несовершеннолетним).
Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи