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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Полиция перед матчем «Спартак» — ЦСКА заставляет подписывать болельщиков предостережение

18:39
«Предостережение о недопустимости нарушения закона». Фото Telegram-канал Ofnews «Предостережение о недопустимости нарушения закона». Фото Telegram-канал Ofnews
«Предостережение о недопустимости нарушения закона». Фото Telegram-канал Ofnews
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Полиция перед матчем 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА выцепляют болельщиков в атрибутике и добровольно-принудительно заставляют их заполнять и подписывать «Предостережение о недопустимости нарушения закона», информирует Telegram-канал Ofnews.

Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». Как отмечается, в основном полиция подходит к молодым людям (даже несовершеннолетним).

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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