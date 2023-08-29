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Сегодня, 17:53

Поиски пропавшей фигуристки Горбачевой в районе «Открытие Банк Арены» не повлияют на проведение матча «Спартак» — «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в прокомментировал «СЭ» ситуацию с поисками пропавшей фигуристки Алины Горбачевой.

— В связи с поисковыми работами в районе стадиона имеется большое скопление людей, в том числе, сотрудников спецслужб. Не повлияет ли это на проведение матча?

— Нет, никак не повлияет. Все же территория стадиона огорожена, в дни матчей действует специальный режим.

— В свою очередь не помешают ли тысячи болельщиков, что придут на дерби, осуществлению поисковых работ?

— Насколько мы понимаем, основные поисковые работы идут в некотором отдалении от нашего стадиона. Вместе с тем на медиафасаде мы разместили информацию о пропавшей девушке, чтобы как можно больше людей увидели это.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 мск.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в&nbsp;Москве. В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алина Горбачева
Дмитрий Зеленов
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