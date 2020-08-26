Пиняев считает, что ему не хватило реализации в матче против «Акрона»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев прокомментировал матч с «Акроном» (1:0) в 1/64 финала Кубка России.

— От игры к игре будем двигаться, стараться развиваться и выигрывать каждый матч. Надеемся на победы. Чего не хватило сегодня? Не хватило реализации, конечно, надо быть более хладнокровным в таких моментах. Нужно тренироваться на тренировках, надеюсь, что получится наладить этот момент, — сказал Пиняев на видео в Twitter «Чертаново».

В текущем сезоне 15-летний форвард провел 6 матчей за «Чертаново», забил один гол и сделал две результативные передачи.