12:42 | Футбол — Олимп - Кубок России

Первый матч полуфинала Кубка России "Урал" – "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге

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Первая встреча полуфинала Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдет в Екатеринбурге, сообщает официальный Твиттер туляков. Матч пройдет 3-4 апреля. Ответная игра – 15-16 мая.

Ответная игра состоится в Туле. Даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее, – написано в сообщении "Арсенала".

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