Первый матч полуфинала Кубка России "Урал" – "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге

Первая встреча полуфинала Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдет в Екатеринбурге, сообщает официальный Твиттер туляков. Матч пройдет 3-4 апреля. Ответная игра – 15-16 мая.
Ответная игра состоится в Туле. Даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее, – написано в сообщении "Арсенала".
Олимп-Кубок России: результаты матчей и пары полуфиналистов
🏆🏆🏆Первый матч ОЛИМП Кубка России "Урал" - "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге.– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 13 марта 2019 г.
Ответная игра состоится в Туле. Даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее. pic.twitter.com/tViyDVOU2V
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