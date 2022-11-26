Павел Погребняк: «Зенит» победит в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от кубкового матча против «Спартака».

«Это одно из самых значимых дерби в российском футболе, соперничество двух столиц, — цитирует «РБ Спорт» Погребняка. — Сам много раз участвовал в таких матчах. Это накал, вражда, эмоции. «Зениту», чтобы попасть в плей-офф, в путь РПЛ нужна только победа, при этом забить нужно четыре мяча и оставить сухими ворота. Будет домашняя игра, вираж и бразильцы в составе. Наверняка, парням из «Зенита» хочется уйти в отпуск в хорошем настроении. «Спартак» хоть играет уверенно и идет на втором месте в чемпионате России, в Санкт-Петербурге на выезде выступает плохо. Пример — 0:4 в июле. Поэтому я считаю, что победит «Зенит».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).

После пятого тура «Спартак» в группе В занимает первое место с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с девятью очками.