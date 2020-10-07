Определено время начала кубкового матча между «Енисеем» и «Спартаком»

Матч элитного группового раунда Бетсити Кубка России между «Енисеем» и «Спартаком» состоится 21 октября и начнется в 15.00 по московскому времени, сообщает официальный Twitter красно-белых. Игра пройдет в Красноярске.

Также подтвердили время нашего кубкового матча в Красноярске ?



? 21 октября

? 15:00 мск#ЕнисейСпартак ?? pic.twitter.com/FMwHhtSD5J — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 7, 2020

Ранее в матче элитного группового раунда «Спартак» победил «Родину» (5:1).