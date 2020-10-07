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Определено время начала кубкового матча между «Енисеем» и «Спартаком»

17:45
«Спартак» сыграет с «Енисеем». Фото ФК «Спартак»
«Спартак» сыграет с «Енисеем». Фото ФК «Спартак»
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Матч элитного группового раунда Бетсити Кубка России между «Енисеем» и «Спартаком» состоится 21 октября и начнется в 15.00 по московскому времени, сообщает официальный Twitter красно-белых. Игра пройдет в Красноярске.

Ранее в матче элитного группового раунда «Спартак» победил «Родину» (5:1).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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