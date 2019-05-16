Офицер РФС по борьбе с дискриминацией: "Передадим материалы дела Ильина-Мирзова в КДК"

Бывший капитан сборной России, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал инцидент, который произошел вчера после ответного матча полуфинала Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2).

После финального свистка нападающий гостей Владимир Ильин обозвал "чуркой" полузащитника туляков Резиуана Мирзова. Этот факт отражен в протоколе встречи.

По итогам двухматчевого противостояния екатеринбуржцы (первая игра – 1:0 в его пользу) прошли в финал.

– Будем разбираться в ситуации, – сказал Смертин. – Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Соберем все материалы по этому делу и передадим в КДК – комитет вынесет решение. (Арман Мкртчян)