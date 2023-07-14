В «Севастополе» рассказали о перспективах участия команды в Кубке России

Пресс-служба «Севастополя» обратилась к генеральному директору клуба Валерию Чалому с просьбой рассказать болельщикам о перспективах участия команды в Кубке России.

«О перспективах участия коллектива в Кубке России пока ничего заявить не могу, но мы готовы к любому развитию событий. На данном этапе нашей команде было бы целесообразнее сосредоточиться на одном турнире, в связи с логистическими и финансовыми вопросами. Повторюсь, на данном этапе нам надо акклиматизироваться в «дивизионе Б» Второй лиги и постараться попасть в тройку команд на предварительном этапе соревнований», — цитирует Чалома пресс-служба команды.

«Севастополь» в июне прошел аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге.