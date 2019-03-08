"Мальчишник в Вегасе" по-уральски". Финалисты Кубка – кто они из голливудского фильма?

Официальный Твиттер "Урала" сравнил полуфиналистов Олимп-Кубка России с героями голливудской кинокомедии "Мальчишник в Вегасе". Ранее екатеринбуржцы обыграли "Спартак" (общий счет – 2:1) в двухматчевом противостоянии.

– Добрый день, коллеги! – подписал фото "Урал".

Список участников 1/2 финала выглядит следующим образом: "Локомотив", "Ростов", "Арсенал" и "Урал".

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