"Мальчишник в Вегасе" по-уральски". Финалисты Кубка – кто они из голливудского фильма?

Официальный Твиттер "Урала" сравнил полуфиналистов Олимп-Кубка России с героями голливудской кинокомедии "Мальчишник в Вегасе". Ранее екатеринбуржцы обыграли "Спартак" (общий счет – 2:1) в двухматчевом противостоянии.
– Добрый день, коллеги! – подписал фото "Урал".
Список участников 1/2 финала выглядит следующим образом: "Локомотив", "Ростов", "Арсенал" и "Урал".
Добрый день, коллеги!@fclokomotiv @rostovfc @pfc_arsenal pic.twitter.com/5wjaJKEZf9– ФК Урал (@FCURAL) 8 марта 2019 г.
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