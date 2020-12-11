Судья Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола
Как стало известно «СЭ» 11 декабря, футбольный арбитр Максим Матюнин намерен обжаловать решение КДК РФС, который ранее в этот же день запретил ему пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Сначала он обратится в апелляционный комитет РФС, а затем, если потребуется, — в Спортивный арбитражный суд.
Матюнин наказан за организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года. По словам председателя КДК Артура Григорьянца, до матча «действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны последнего».
КДК принял решение пожизненно отстранить Матюнина и Баяна, а «Чайке» присудить поражение со счетом 0:3.
(Александр Бобров)
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