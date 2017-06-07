"Локомотив" отметил вклад Самедова в завоевание Кубка России

"Локомотив" передал полузащитнику сборной России Александру Самедову золотую медаль за победу в Кубке России. Напомним, зимой футболист перешел из "Локо" в "Спартак". В нынешнем розыгрыше Кубка России хавбек провел за красно-зеленых два матча и забил один гол.
"Сегодня Александру Самедову была передана медаль обладателя Кубка России. Тем самым отмечен вклад в завоевание трофея, третьего для Александра в составе железнодорожников. Вручение прошло скромно, в расположении сборной России. Александр был тронут", – сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Ранее Самедов выигрывал Кубок России с "Локо" в 2007 и 2015 годов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
DoNNyJuaNito
самый титулованный футболист года)
08:09
top220
И Локомотиву тоже Респект! По человечески поступили.
01:56
top220
Сане - уважуха! Все по делу!
01:55
Критик
Респект прежде всего Палычу, несмотря на отношение к Самедову.
01:34
igogohruhru
теперь надо еще суперкубок, а в следующем сезоне ЛЧ
22:20 7 июня
Korvin
Всё правильно! И позор тем кто человека в предательстве обвиняет! Он отдал Локо много лет, и, за исключением последних месяцев(моё личное как болельщика Локо мнение) выкладывался на все 100%. Так что Молодцы, что не полезли в ненужные принципы!
22:18 7 июня
i-energy
Удачно Александр двух зайцев поймал...Молодец! Везде польза...самый полезный игрок ЧР...И Локо тоже респект!
21:08 7 июня
icezellion
Дубль Самедова, чемп+кубок)
21:08 7 июня