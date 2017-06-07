"Локомотив" отметил вклад Самедова в завоевание Кубка России

"Локомотив" передал полузащитнику сборной России Александру Самедову золотую медаль за победу в Кубке России. Напомним, зимой футболист перешел из "Локо" в "Спартак". В нынешнем розыгрыше Кубка России хавбек провел за красно-зеленых два матча и забил один гол.

"Сегодня Александру Самедову была передана медаль обладателя Кубка России. Тем самым отмечен вклад в завоевание трофея, третьего для Александра в составе железнодорожников. Вручение прошло скромно, в расположении сборной России. Александр был тронут", – сообщили в пресс-службе "Локомотива".