20:43 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок России

"Локомотив" отметил вклад Самедова в завоевание Кубка России

Александр САМЕДОВ. Фото "СЭ"
Александр САМЕДОВ. Фото "СЭ"
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"Локомотив" передал полузащитнику сборной России Александру Самедову золотую медаль за победу в Кубке России. Напомним, зимой футболист перешел из "Локо" в "Спартак". В нынешнем розыгрыше Кубка России хавбек провел за красно-зеленых два матча и забил один гол.

"Сегодня Александру Самедову была передана медаль обладателя Кубка России. Тем самым отмечен вклад в завоевание трофея, третьего для Александра в составе железнодорожников. Вручение прошло скромно, в расположении сборной России. Александр был тронут", – сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Ранее Самедов выигрывал Кубок России с "Локо" в 2007 и 2015 годов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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DoNNyJuaNito

самый титулованный футболист года)

08:09

top220

И Локомотиву тоже Респект! По человечески поступили.

01:56

top220

Сане - уважуха! Все по делу!

01:55

Критик

Респект прежде всего Палычу, несмотря на отношение к Самедову.

01:34

igogohruhru

теперь надо еще суперкубок, а в следующем сезоне ЛЧ

22:20 7 июня

Korvin

Всё правильно! И позор тем кто человека в предательстве обвиняет! Он отдал Локо много лет, и, за исключением последних месяцев(моё личное как болельщика Локо мнение) выкладывался на все 100%. Так что Молодцы, что не полезли в ненужные принципы!

22:18 7 июня

i-energy

Удачно Александр двух зайцев поймал...Молодец! Везде польза...самый полезный игрок ЧР...И Локо тоже респект!

21:08 7 июня

icezellion

Дубль Самедова, чемп+кубок)

21:08 7 июня