«Локомотив» — ЦСКА: счет и результат матча Кубка России

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ответный матч состоится 27 октября.

Кубок России по футболу сезона-2026/27 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде