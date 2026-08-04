«Акрон» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Ростова» на матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Акрон»: Тереховский, Эсковаль, Неделчару, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.

«Ростов»: Петров, Мелехин, Семенчук, Прозин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.