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Сегодня, 17:36

«Родина» — «Рубин»: Даку не попал в заявку казанцев на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на игру между «Родиной» и «Рубином» в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 18.30 по московскому времени. В заявку гостей не вошел нападающий Мирлинд Даку. Ранее сообщалось, что албанец близок к переходу в «Спартак».

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Тананеев, Бессмертный, Фищенко, Посо, Егорычев, Максименко, Абдусаламов, Гарибян.

Запасные: Айдаров, Свинов, Крижан, Дятлов, Шадринцев, Мусаев, Ушатов, Рейна, Бакаев, Гордюшенко, Сиссоко, Тимошенко.

«Рубин»: Корец, Горшков, Лобов, Нижегородов, Мальдонадо, Кабутов, Начо, Юкич, Кузнецов, Шабанхаджай, Моторин.

Запасные: Ставер, Нигматуллин, Игнатьев, Урозов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Ходжа, Йочич, Иву, Грипши, Безруков.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
04 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Рубин

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Мирлинд Даку
Кубок России
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
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