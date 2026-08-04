«Динамо» Махачкала — «Крылья»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на игру между махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Кагермазов, Джапо, Аларкон, Хубулов, Р.Магомедов, Джабраилов, Смелов, Зинович, Джавад, Мастури.

Запасные: Т.Магомедов, Аззи, Сундуков, Алибеков, Сандрачук, Сердеров, Лесовой, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Миро, Агаларов.

«Крылья Советов»: Кокарев, Галдамес, Ороз, Лепский, Костанца, Фернандес, Витюгов, Макаров, Олейников, Шитов, Крамарич.

Запасные: Фролов, Чернов, Печенин, Божин, Рассказов, Марин, Баньяц, Рахманович, Бабкин, Чинеду, Маликов.