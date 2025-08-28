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28 августа 2025, 18:30

«Локомотив» — «Акрон»: Баринов, Комличенко, Бакаев выйдут на поле с первых минут

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Акрона» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Попенков, Марадишвили, Лончар, Кузьмин, Дмитриев, Морозов, Бакаев.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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