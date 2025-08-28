«Локомотив» — «Акрон»: Баринов, Комличенко, Бакаев выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Акрона» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Савичев, Попенков, Марадишвили, Лончар, Кузьмин, Дмитриев, Морозов, Бакаев.