Личка — игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»: «Кто будет играть пешком — играть не будет!»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка обратился к своим футболистам после разгромного поражения от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень быстрый комментарий. Что сказать? Приехали, соперник забил 4 гола а 30 минут. Все стало ясно и понятно. Нельзя играть на уровне любителей. Даже на том уровне больше борьбы и желания. Игроки не понимали, что играли сегодня дерби — дерби со «Спартаком». Те, кто будет играть пешком, играть назад — играть не будут. Все!» — сказал Личка.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.