"Лениградец", "Волгарь" и "Муром" вышли в 1/64 финала Кубка

"Ленинградец" обыграл "Электрон ВН" (1:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила в Великом Новгороде.

Олимп – Кубок России

1/128 финала

"Электрон ВН" (Великий Новгород) – "Ленинградец" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: 26.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

28 июля. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

В параллельной встрече "Муром" одержал победу над владимирским "Торпедо" (1:0).

"Торпедо" (Владимир) – "Муром" – 0:1 (0:0)

Гол: 51.

Судья: Матвеев (Иваново).

28 июля. Владимир. Стадион "Торпедо".

"Волгарь" разгромил "Легион Динамо" (3:0) в матче 1/128 финала Кубка и вышел в следующую стадию турнира.

"Волгарь" (Астрахань) – "Легион Динамо" (Махачкала) – 3:0 (2:0)

Голы: Бабаев, 22 (1:0). Степанов, 31 (2:0). Болонин, 89 (3:0).

Удаление: (Легион Динамо), 66.

Судья: Тихонов (Химки).

28 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".