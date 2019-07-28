"Лениградец", "Волгарь" и "Муром" вышли в 1/64 финала Кубка

"Ленинградец" обыграл "Электрон ВН" (1:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила в Великом Новгороде.
Олимп – Кубок России
1/128 финала
"Электрон ВН" (Великий Новгород) – "Ленинградец" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)
Гол: 26.
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
28 июля. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".
В параллельной встрече "Муром" одержал победу над владимирским "Торпедо" (1:0).
"Торпедо" (Владимир) – "Муром" – 0:1 (0:0)
Гол: 51.
Судья: Матвеев (Иваново).
28 июля. Владимир. Стадион "Торпедо".
"Волгарь" разгромил "Легион Динамо" (3:0) в матче 1/128 финала Кубка и вышел в следующую стадию турнира.
"Волгарь" (Астрахань) – "Легион Динамо" (Махачкала) – 3:0 (2:0)
Голы: Бабаев, 22 (1:0). Степанов, 31 (2:0). Болонин, 89 (3:0).
Удаление: (Легион Динамо), 66.
Судья: Тихонов (Химки).
28 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".