Курбан Бердыев: "Уремович подвел команду. Разберемся"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Локомотива" в Казани (0:1) и вылета из Кубка России поделился эмоциями от игры.

– В целом есть удовлетворение от игры. Молодежь неплохо выглядела. Уремович подвел команду. Разберемся.

– Какой матч вам понравился больше – сегодняшний или против "Ахмата"?

– Скажу так – сегодня смотрелись неплохо. Молодежь смотрелась уверенно, она и в тренировках неплохо смотрится.

– С чем связно, что команда добавила после перерыва?

– Абдуллин, Степанов, Сагитов поначалу играли неуверенно. Потом лучше. В целом есть удовлетворение, что завтрашний день проглядывается. (Артур Еникеев)