«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян получил красную карточку за фол на Зиньковском

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил красную карточку за фол на игроке «Спартака» Антоне Зиньковском в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

В конце первого тайма Зиньковский перехватил мяч, но Сперцян прямой ногой ударил соперника выше голеностопа. Арбитр встречи Алексей Сухой сразу показал Сперцяну красную карточку.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».