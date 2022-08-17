«Краснодар» объявил об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль»

«Краснодар» объявил об аренде полузащитника Магомед-Шапи Сулейманова в «Хапоэль» (Беэр-Шева). Соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

Израильский клуб, выступающий в Лиге конференций в стадии плей-офф, намерен заявить игрока на матчи против румынского клуба «Университатя» и, возможно, задействовать Сулейманова в ответном матче в Беэр-Шеве через полторы недели.

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.