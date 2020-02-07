Комитет РФС одобрил реформу Кубка России

В Москве состоялось заседание Комитета профессионального футбола РФС, сообщается на официальном сайте организации.

На заседании было предложено исполкому РФС рассмотреть проект реформирования Кубка России с сезона-2020/21.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка страны. Планируется, что участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала.

Также на заседании были приняты другие решения:

— Поддержать проект реформы юношеских соревнований (U-17, U-18) и реформы структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон 2020-21.

— Поддержать проект реформы Первенства России по футболу среди молодежных команд с участием не более двух «джокеров» в сезоне 2020-21.

— Предложить Исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть реформу Юношеской футбольной лиги (U-17, U-18).

— Предложить Исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть реформу Первенства России по футболу среди молодежных команд с участием не более двух «джокеров» в сезоне 2020-21.

— Создать рабочую группу по вопросу изучения возможности подписания коллективных договоров и соглашений в сфере социального партнёрства между субъектами профессионального футбола.

Комитет РФС рекомендовал рассмотреть варианты проведения ПФЛ