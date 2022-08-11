Тренер «Амкала» заявил, что команда хочет выиграть БЕТСИТИ Кубок России
Главный тренер «Амкала» Денис Зубко рассказал о целях, которые стоят перед командой в БЕТСИТИ Кубке России.
— Какой ваш идеальный расклад на БЕТСИТИ Кубок России?
— Выиграть Кубок России!
— А в финале с кем?
— Да все равно, главное туда добраться.
— Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?
— Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.
— Разбирали ли уже своего соперника?
— Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.
— Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.
— Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».
— Есть ли варианты с главным стадионом?
— Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.