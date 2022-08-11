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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:22

Тренер «Амкала» заявил, что команда хочет выиграть БЕТСИТИ Кубок России

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко рассказал о целях, которые стоят перед командой в БЕТСИТИ Кубке России.

— Какой ваш идеальный расклад на БЕТСИТИ Кубок России?

— Выиграть Кубок России!

— А в финале с кем?

— Да все равно, главное туда добраться.

— Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?

— Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.

— Разбирали ли уже своего соперника?

— Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.

— Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.

— Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».

— Есть ли варианты с главным стадионом?

— Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.

Денис Зубко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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