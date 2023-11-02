Классен — о поражения от «Краснодара»: «Пропустили легкие мячи»

Защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Достаточно тяжелый матч, — сказал Классен. - «Краснодар» много контролировал мяч в первом тайме, но все равно удалось уйти с победой на перерыв. Больше сказать сложно по горячим следам. Пропустили легкие мячи и очень тяжело создавали моменты.

— Сегодня у вас была новая позиция. Расскажите об этом.

— Да, сегодня играл в атаке справа, но при обороне опускался пятым на бровку. Денисов уходил в центр.

— Тяжело ли искать мотивацию к такому матчу? Результат был не важен.

— Мотивация была высокая. Тут все чисто психологически: «Краснодар» идет первым в чемпионате, проиграл уже игру прошлую. Хотелось нанести им еще одно поражение.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.