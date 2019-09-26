В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» принимал «Спартак». Гости победили со счетом 2:1.

В Twitter «Спартака» появился видеотчет с этого матча, в которой вошли эпизоды, не попавшие в трансляцию и передающие атмосферу происходящего на поле, на трибунах и перед стадионом.

? За кадром матча #КАМАЗСпартак



Красно-белые начали свое выступление в Кубке России с победы над «КАМАЗом», благодаря дублю Эсекеля Понсе. #ЗаКадром этого матча осталось множество любопытных моментов, которые стоит увидеть!



? Полное видео: https://t.co/jaW7T29CD2 pic.twitter.com/y1I6shSnvt — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 26, 2019

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