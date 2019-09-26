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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«КАМАЗ» — «Спартак». Что осталось за кадром

20:18
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В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» принимал «Спартак». Гости победили со счетом 2:1.

В Twitter «Спартака» появился видеотчет с этого матча, в которой вошли эпизоды, не попавшие в трансляцию и передающие атмосферу происходящего на поле, на трибунах и перед стадионом.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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