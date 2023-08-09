Хохлов — о поражении от «Оренбурга»: «Было много явных моментов, но мы снова их не реализовали»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:2).

«Два абсолютно разных тайма в исполнении нашей команды, — цитирует пресс-служба «Сочи» Хохлова. — Если резюмировать: кто сумел воспользоваться своими шансами, тот и выиграл. У «Оренбурга» было несколько моментов, свои голы хозяева забили. У нас же было много явных моментов, но мы снова их не реализуем. Сегодня у нас была большая ротация в составе, посмотрели ближайший резерв. Но я не могу сказать, что молодые ребята как-то испортили игру. Наоборот, они порадовали своими действиями, мы проверили их в боевых условиях. Вопросов по игре к ним у меня нет».

«Оренбург» набрал 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы A. «Сочи» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка России «Оренбург» на выезде сыграет с «Факелом» 29 августа. «Сочи» дома примет ЦСКА на день позже.