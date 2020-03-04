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Гончаренко объяснил, почему Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч со «Спартаком» в Кубке

19:30
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против «Спартака» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».

— Мы всегда оцениваем результат команды, для нас это всегда самое главное, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — С «Уралом» сыграли вничью, но у нас была достаточно хорошая игра. Готовились к матчу со «Спартаком», но не думали о прошедшей встрече с «Уралом». Дзагоев и Сигурдссон остались в запасе? Есть и другие футболисты, которые тоже высокого уровня, ротация нужна. Дело не в удачной или неудачной игре, главное, чтобы они играли. Можно сказать, что мы убедились в кое-чем, потому что видели «Спартак» в подготовительном периоде и в матче с «Динамо» — они действуют также.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 8145
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Как закончится четвертьфинал Кубка-2019/20 «Спартак» — ЦСКА?
Победой «Спартака» в основное время
49.6%
Победой «Спартака» в дополнительное время
4.2%
Победой «Спартака» в серии пенальти
2.1%
Победой ЦСКА в основное время
36.1%
Победой ЦСКА в дополнительное время
3.8%
Победой ЦСКА в серии пенальти
4.1%
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