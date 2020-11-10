Полузащитник «Уфы» Артем Голубев во время жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России поделился мнением о соперничестве с «Уралом» на данной стадии турнира.

«Я сразу понял, что «Уфа» окажется среди тех двух команд, которые перенесли в другую корзину. Сейчас нам достался «Урал», с которым мы недавно играли в чемпионате и уступили (1:2 — Прим. «СЭ»). Плюс у нас будет преимущество, что матч пройдет дома. Конечно, в феврале будет холодно, однако наша задача выходить и биться до конца», — сказал Голубев в эфире Youtube-канала РФС во время жеребьевки.

Базовые даты проведения игры — 20, 21 февраля 2021 года. Данная стадия турнира пройдет с одной встречи.