Гол «Арсенала» отменили, гол «Химок» засчитали. Когда наши арбитры станут судить однообразно?

Сегодня на 66-й минуте матча 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Динамо-Владивосток» Роман Сафьян засчитал гол подмосковной команды, который забил Лев Скворцов. Ни первый ассистент судьи Наиль Сейфетдинов, ни видеоарбитры Сергей Чебан и Евгений Турбин не посчитали, что следовало зафиксировать положение «вне игры» у Ильи Садыгова. Тот в момент паса находился за линией офсайда, подпрыгнул и попытался ударить головой по мячу, но не достал до него.

27 октября точно в такой же ситуации на 37-й минуте матча 16-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (1:1) второй ассистент судьи Денис Мирошник зафиксировал положение «вне игры» у Джонатана Окоронкво, который тоже подпрыгнул и попытался пробить головой по воротам, но не достал до него. В итоге Николай Волошин гол туляков отменил.

Кто же из этих судей прав? И когда, наконец, они станут принимать одинаковые решения в одинаковых ситуациях?