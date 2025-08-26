Семак — о матче с «Оренбургом»: «Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о результативном матче с «Оренбургом» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник сине-бело-голубые на выезде победили оренбуржцев со счетом 5:3.

«Хотелось порадовать [болельщиков] результативной игрой, потому что голы — это украшение футбола, и сегодня их было много. То, что мы забили сегодня — это плюс. То, что мы пропустили много — это минус для нас. Но, я думаю, пусть мы немножко будем расстраиваться из-за этих пропущенных мячей, зато многочисленные болельщики «Оренбурга» сегодня получили удовольствие и порадовались за свою команду. Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей. Рад, что мы победили, здесь никому не бывает просто», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А. В следующем матче Кубка России питерцы 17 сентября сыграют против «Ахмата».