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Семак — о матче с «Оренбургом»: «Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о результативном матче с «Оренбургом» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник сине-бело-голубые на выезде победили оренбуржцев со счетом 5:3.

«Хотелось порадовать [болельщиков] результативной игрой, потому что голы — это украшение футбола, и сегодня их было много. То, что мы забили сегодня — это плюс. То, что мы пропустили много — это минус для нас. Но, я думаю, пусть мы немножко будем расстраиваться из-за этих пропущенных мячей, зато многочисленные болельщики «Оренбурга» сегодня получили удовольствие и порадовались за свою команду. Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей. Рад, что мы победили, здесь никому не бывает просто», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков (слева) в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo;.«Оренбург» и «Зенит» устроили голевое шоу в Кубке. Глушенков забил со штрафного и оформил 2+1

«Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А. В следующем матче Кубка России питерцы 17 сентября сыграют против «Ахмата».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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Кубок России
ФК Зенит
ФК Оренбург
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