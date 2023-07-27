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Абаскаль — о победе над «Краснодаром»: «Зол, что «Спартак» пропустил»

Абаскаль зол, что «Спартак» пропустил гол от «Краснодара» в концовке матча Кубка России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в матче с «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это важная победа после такого долгого и сложного пути. У нас была изматывающая поездка в Краснодар. И я рад, что команда с первых минут показала правильный настрой. Мы сразу же начали играть в финальной трети поля, атаковали, забили гол, который помог нам. Рад за Зобнина. Думаю, что забитый уже во втором матче сезона гол придаст ему уверенности в дальнейшем.

После удаления в составе соперника мы хорошо владели мячом, но не хватало эффективности. Потому и получилась такая нервозная концовка, которой можно было избежать. Нужно было заканчивать этот матч раньше, будь мы эффективнее. Тогда можно было бы провести ротацию, выпустить кого-то из запасных, что важно, учитывая календарь. Но этого не случилось. Поэтому, естественно, я зол! Зол, что мы пропустили в такой манере. Так что будут соответствующие решения, будем разбирать, почему и как мы пропускаем. Но три очка есть три очка. Повторюсь, после долгой и трудной поездки — это самое важное, — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 3 очками занимает первое место в группе D Кубка России. В следующем матче турнира красно-белые сыграют 8 августа с «Пари НН».

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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