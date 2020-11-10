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Гендиректор «Спартака» Газизов оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России

15:25
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России. Красно-белым на этом этапе досталось «Динамо».

— Нормальный жребий, будет очень интересно. Многие ждали ЦСКА, но не мы же соперника выбираем, жребий выбрал «Динамо», — сказал Газизов «СЭ». — Мы принимаем наш жребий, будет хороший матч.

Кубок для нас очень важен. Это турнир, который позволяет завоевать трофей. (Сергей Федоров)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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