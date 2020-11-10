Гендиректор «Спартака» Газизов оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России. Красно-белым на этом этапе досталось «Динамо».

— Нормальный жребий, будет очень интересно. Многие ждали ЦСКА, но не мы же соперника выбираем, жребий выбрал «Динамо», — сказал Газизов «СЭ». — Мы принимаем наш жребий, будет хороший матч.

Кубок для нас очень важен. Это турнир, который позволяет завоевать трофей. (Сергей Федоров)