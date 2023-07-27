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Сегодня, 22:24

Камоцци: «Надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал хотя бы до конца первой половины чемпионата»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал для «СЭ» победу красно-белых в первом туре FONBET Кубка России над «Краснодаром» (2:1).

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал хотя бы до конца первой половины чемпионата. Хорошее ли вложение денег Бонгонда? Задайте мне этот вопрос в декабре. Пока рано об этом говорить», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. В следующем матче турнира красно-белые сыграют 8 августа с «Пари НН».

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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