Эдуардо Докампо ответил на вопрос о возможной отставке тренерского штаба

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча с 1/16 Олимп-Кубка России с «Химками» (0:3).

— К сожалению, «Химки» были сегодня сильнее нас в единоборствах, они были агрессивнее нас.

— Можно сказать, что у «Рубина» сейчас кризис? За пять дней команда пропустила восемь голов, ни разу не забила. Есть ли понимание, как выбраться из этой ситуации?

— Конечно, есть понимание. Если взять сегодняшние голы, то первый — это пенальти, когда мяч попал в руку, второй гол неудачная ошибка Сорокина, и нападающий «Химок» остался один, третий гол пропустили, когда мы хотели атаковать. Может быть, в матче с «Зенитом» голы пропускали из-за своих ошибок, но сегодня, скажем так, был элемент случайности. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим исправить эту ситуацию.

— Всеми заменами сегодня остались довольны?

— Нельзя быть довольными, когда мы проигрываем. Понятно, что Зуев, Данченко и Подберёзкин усилили игру.

— Тренерский штаб готов к тому, что его отправят в отставку или чувствуете поддержку руководства?

— Любой тренер скажет, что не думает об этом. Ответ на вопрос заключался в предыдущем ответе о том, есть ли понимание, как исправить ситуацию.

Команда Романа Шаронова не знает побед в четырех играх чемпионата и сразу же вылетела из Кубка с общей разностью 2:15.

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