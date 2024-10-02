«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче Кубка России
«Динамо» примет «Спартак» в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00.
Трансляция московское дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Игры из прямого эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки).
«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Спартак» доступны в нашем матч-центре.
В группе А динамовцы набрали 8 очков, красно-белые — 9. В рамках Кубка команды встречались 31 июля на «Открытие Арене», «Спартак» одержал победу со счетом 3:0.
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