Клубы РПЛ обсудят с РФС увеличение призового фонда Кубка России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о том, что клубы РПЛ обсудят с РФС возможность увеличения призового фонда OLIMPBET Кубка России.

«Мы хотим больше. Призовые не менялись, будем общаться с РФС», — приводит слова Айдамирова РИА «Новости».

Ранее РФС на Петербургском международном экономическом форуме объявил о продлении контракта с титульным спонсором турнира до лета 2029 года. Сумма выплат была увеличена по сравнению с предыдущим контрактом.

Победитель Кубка России получает 113,2 миллиона рублей, проигравший в суперфинале — 37,8 миллиона рублей.