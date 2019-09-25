ЦСКА прошел «Аланию» в Кубке. Команды обменялись пенальти, все решили голы Нисимуры

ЦСКА обыграл «Аланию» со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

В составе армейцев дублем отметился нападающий Такума Нисимура, один гол с пенальти забил полузащитник Ильзат Ахметов. У хозяев поля единственный гол с 11-метровой отметки забил Батраз Хадарцев.

В 1/8 финала турнира ЦСКА сыграет против «Уфы», которая победила «Чайку» с минимальным счетом — 1:0.

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Ахметов, 2 — с пенальти (0:1). Хадарцев, 19 — с пенальти (1:1). Нисимура, 34 (1:2). Нисимура, 72 (1:3).

«Алания»: Солдатенко, Царикаев, Качмазов, Магомедов, Шавлохов (Кокоев, 72), Бутаев, Засеев, Хадарцев, Хугаев, Крамаренко (Гурциев, 55), Машуков (Малоян, 76).

ЦСКА: Помазун, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Елеев, Ахметов (Лукас Сантос, 78), Обляков, Бийол, Сигурдссон (Чалов, 64), Тикнизян, Нисимура (Кучаев, 86).

Предупреждения: Качмазов, 22. Царикаев, 37. Машуков, 40. Кокоев, 73. Засеев, 80. Чалов, 83.

Судьи: Панин (Дмитров). Шекемов (Нальчик), Назаров (Невинномысск).

25 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Алания» — ЦСКА: все голы матча

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей