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Сегодня, 18:30

ЦСКА — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Канал «Матч ТВ» покажет игру Кубка России ЦСКА — «Оренбург» 2 ноября в 18.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2 ноября ЦСКА на своем поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве примет «Оренбург» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в четверг. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча ЦСКА — «Оренбург» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» бесплатно. Начало — в 18.00 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Оренбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда тренера Владимира Федотова располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А с 8 баллами. «Оренбург» Давида Деограсии занимает первое место с 11 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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