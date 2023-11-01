2 ноября ЦСКА на своем поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве примет «Оренбург» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в четверг. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча ЦСКА — «Оренбург» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» бесплатно. Начало — в 18.00 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Оренбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда тренера Владимира Федотова располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А с 8 баллами. «Оренбург» Давида Деограсии занимает первое место с 11 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».