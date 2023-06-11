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Сегодня, 12:52

Алдонин считает, что у «Краснодара» есть шансы победить в финале FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Думаю у «Краснодара» есть шансы против ЦСКА — это же один кубковый матч. Последний матч с «Краснодаром» был не очень простой. «Краснодар», в принципе, боеспособная команда, и как бы ни банально это прозвучало, но шансы 50/50», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Матч примет стадион «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Алдонин
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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