Что может помешать использованию ВАР в полуфинале Кубка России? Ответ Калошина

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве назвал проблемы, которые могут помешать началу работы системы уже во время первых матчей 1/2 финала Кубка России, которые запланированы на 3 и 4 апреля. Решение о выдаче разрешения на использование ВАР будет приниматься ФИФА и ИФАБ (Международным советом футбольных ассоциаций).

– Теоретически проблемы могут быть какие угодно, – сказал Калошин. – Может быть что-то связано с видеоассистентами, что-то – с реплей-операторами, что-то – с технологическим провайдером. Может быть что-то не так с телевидением, с инфраструктурой стадионов. Может быть все, что угодно.

Напомним, в первых матчах полуфинала Кубка России "Локомотив" в Москве примет "Ростов", а "Урал" в Екатеринбурге сыграет с "Арсеналом". Ответные игры пройдут в мае в Ростове-на-Дону и Туле соответственно. (Андрей Михайлов)