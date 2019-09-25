«Чайка» — «Уфа»: стартовые составы команд
17:00
В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России по футбол «Чайка» принимает «Уфу». Стали известны стартовые составы команд.
«Чайка»: Киселев, Бычков, Гогличидзе, Дубовой, Леонтьев, Павленко, Шайморданов, Коржунов, Карташов, Белоус, Подбельцев.
Запасные: Арапов, Демченко, Васильев, Текучев, Чалый, Коротаев, Машнев, Хохлачев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Алиев, Фомин, Голубев, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Сухов, Круговой, Табидзе, Кротов, Емельянов, Фольмер, Тилль, Вомбергар.
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