Попов поддержал Божовича в вопросе об «украденном Кубке»: «ЦСКА выиграл с помощью судей»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича о финале Кубка России в 2008 году.

«Мы тогда не выиграли, расстроились. Божович вел себя нормально. Могу с полной уверенностью сказать, что ЦСКА выиграл тот матч только с помощью судей. Нас тогда убили! В первом тайме должны были удалять Вагнера Лав, он шипами меня боднул в лицо. Все было в крови, я играл всю игру потом в повязке со шрамом! Судья этот момент пропустил, странно, да? Потом второй гол они забили с вне игры. И третий момент — пенальти мы били возле фанатов ЦСКА. Вот и сами думайте, кто поработал с судьями», — сказал Попов «СЭ».

Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.

54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».