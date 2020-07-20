Бранислав Иванович: «Зенит» должен выиграть в финале Кубка России»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) полуфинальном матче Олимп-Кубка России. В финале турнира питерцы встретятся с «Химками».

— Очень тяжелая игра, — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита». — Мы как единая команда добились этой победы. Очень важная и большая победа. За полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале, готовиться к этому.

Ни мы, ни «Спартак» не были в оптимальном состоянии. Мы нашли силы внутри, за счет характера выиграли матч. На «Спартак» у нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, но мы справились.

Надеюсь, что у нас не будет недооценки «Химок». Все-таки клубы неслучайно попадают в финал. Они прошли не только «Урал». не будем абсолютными фаворитами в этой игре, но надо все показать и доказать на поле.