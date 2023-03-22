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Сегодня, 22:03

Билялетдинов высказался об участии медиакоманд в Кубке России по футболу

Виталий Косик
Корреспондент
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Знаменитый российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался об участии медиакоманд в официальном Кубке России.

«Эти команды добавили колорита и эмоций, особенно медийщикам. Весь профессиональный блок остался как-то прохладен к этой идеи. Но для популяризации медиалиги — это нормально. Пока интерес есть, это надо поддерживать. Когда к медийным командам остынут, можно будет перестать вводить их в профессиональные соревнования», — приводит слова Билялетдинова «Газета.ру».

В Кубке России-2022/23 приняли участие московские «Амкал» и 2Drots. Обе команды выиграли в первом раунде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/22/20034127.shtml
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Ринат Билялетдинов
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Амкал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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