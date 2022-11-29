Баженов заявил, что ему все равно на проведение Матча звезд Кубка России

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на проведение Матча звезд Кубка России.

«Я даже не знаю... Я слышал, что это будет. Мне все равно, главное, чтобы большинству людей это было удобно», — приводит слова Баженова Vprognoze.ru.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.