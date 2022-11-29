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Сегодня, 15:19

Вратарь «Амкала» Маменко выразил желание сыграть в матче звезд Кубка России

Мария Гусева
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Вратарь «Амкала» Александр Маменко выразил желание сыграть в Матче звезд Кубка России.

«Я не знаю, официальной информации не было, ничего не могу сказать. Хотел бы я там выступить? Да, конечно, мне интересно», — цитирует Vprognoze.ru .

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5x5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Источник: Vprognoze.ru
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Кубок России
ФК Амкал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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