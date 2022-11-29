Вратарь «Амкала» Маменко выразил желание сыграть в матче звезд Кубка России
Вратарь «Амкала» Александр Маменко выразил желание сыграть в Матче звезд Кубка России.
«Я не знаю, официальной информации не было, ничего не могу сказать. Хотел бы я там выступить? Да, конечно, мне интересно», — цитирует Vprognoze.ru .
Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5x5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.
После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.
Источник: Vprognoze.ru
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