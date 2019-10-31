Александр Медведев считает, что Кубок России не хуже Кубка короля в Испании

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что поднять престиж Кубка России можно только своими руками.

— У нас задача: побеждать на всех трех фронтах — это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России, — цитирует ТАСС Медведева. — Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками — и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании.

В 1/8 финала турнира петербургский клуб обыграл «Томь» со счетом (4:0).