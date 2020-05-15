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Александр Медведев: «Полуфинал Кубка со «Спартаком» по спортивному принципу должен пройти в Санкт-Петербурге»

14:37
Александр Медведев. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что полуфинал Олимп — Кубка России против «Спартака» будет проведен в Санкт-Петербурге.

— РФС принял решение доиграть Кубок России. Есть понимание, где вы сыграете со «Спартаком»?

— Наша позиция не поменялась. По всей логике и по спортивному принципу матч со «Спартаком» должен играться в Санкт-Петербурге. (Виталий Айрапетов)

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