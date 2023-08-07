Максименко о кубковом матче с «Пари НН»: «Они и сами не играют, и другим свободы не дают»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о предстоящем матче с «Пари НН» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В конце прошлого сезона они нам «насолили». Это такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не дает. Оставляет мало пространства, жестко входит в стыки, всегда бьется до последних минут, несмотря на результат. Настраиваемся на тяжелый матч!» — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится 8 августа. Начало — в 20.45.