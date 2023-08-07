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Сегодня, 14:21

Максименко о кубковом матче с «Пари НН»: «Они и сами не играют, и другим свободы не дают»

Руслан Минаев
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о предстоящем матче с «Пари НН» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В конце прошлого сезона они нам «насолили». Это такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не дает. Оставляет мало пространства, жестко входит в стыки, всегда бьется до последних минут, несмотря на результат. Настраиваемся на тяжелый матч!» — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится 8 августа. Начало — в 20.45.

Источник: ФК
Александр Максименко
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
2
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